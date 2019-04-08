«Как воспитать убийцу?»: Муж Бородиной привёл малолетнего сына на жестокие бои без правил

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Кровь, избиения и маты - 11-летний Омар вынужден наблюдать за «взрослыми играми», под влиянием отца.

Поклонники семьи Бородиной были шокированы недавним происшествием. Муж Ксении выложил на своей странице в социальной сети видео, на котором их 11-летний сын Омар вместе с «нерадивым» отцом присутствует на боях без правил. Раз уж Зима решил приучить сына к боям, не предназначенным для детских глаз, пользователи Instagram с иронией спросили у Курбана, что ж он сразу сына не отдал на детские бои без правил, что тут мелочиться?

По мнению фанатов, это плохо скажется на психике мальчика. Ведь в таком возрасте мозг мальчика еще не совсем окрепший и резко реагирует на всякие внешние раздражители. Также поклонники считают, что такими темпами можно воспитать самого натурального убийцу. «А если у него отложится, что такие драки - это хорошо?», «А когда вырастет он убивать пойдет?», «Вам бы пособие писать, как воспитать убийцу..», - обескуражил многих фанатов семьи тот факт, что муж Бородиной привёл малолетнего сына на жестокие бои без правил.

Но не все отреагировали так бурно, многие отметили, что у мальчика довольно таки смышленый и здравый взгляд. «Вот он мужской взгляд!!!!», «Какой хороший мальчик!», «Постоянно слежу за успехами вашего сына», «Хорошо конечно, что ребенок всесторонне развивается, хотя это думаю перебор», - прокомментировали пост поклонники.

Стоит заметить, что данные соревнования представляют собой именно спорт, один из самых зрелищных и дающий действительно реальные навыки боя на улице, но не более того. Даже в этих боях есть правила, которые должны беспрекословно исполняться, иначе участник будет дисквалифицирован.