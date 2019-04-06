«Превратилась в бабку»: Миро высмеяла «несчастную» Веру Брежневу

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По мнению блогера, певица потратила все свои силы на «охмурение» Меладзе, из-за чего так рано постарела.

Лена Миро часто «одаривает» знаменитостей своими едкими и колкими комментариями. В этот раз она высмеяла «несчастную» Веру Брежневу. По словам Миро, певица и жена Константина Меладзе выглядит красивой лишь у себя в Instagram. В реальности же, Брежнева «превратилась в бабку» и кажется очень постаревшей.

По словам Миро, для своих 37 лет Вера Брежнева выглядит отвратительно. Якобы, певица уже страдает от преждевременного старения, а рядом с Меладзе и вовсе выглядит весьма непривлекательной. Лена Миро утверждает, что Брежнева стала демонстрировать «виноватую» улыбку и осунувшуюся осанку.

Блогер считает, что причиной «старения» певицы является упадок сил, который у нее наступил после изнурительного «высиживания женатого мужика». Якобы, Брежнева так долго старалась стать супругой Меладзе, что потратила на это много своего здоровья и времени. Теперь, добившись своего, певица осталась без молодости и красоты.

«Неужели оно того стоило», - задается риторическим вопросом Миро и утверждает, что сама она не верит в «неземную» любовь. Пользователи по-разному отреагировали на пост, в котором блогер высмеяла Брежневу. Одни с грустью согласились с тем, что певица сильно постарела. А другие же упрекнули Миро в предвзятости и чрезмерной злобе.