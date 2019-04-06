«Стервоза заберет»: Калашникова отберет «ненужного» Шаляпина у Цымбалюк-Романовской – сеть

Сегодня, 21:00

Фанаты считают, что Виталина слишком расслабилась и не следит за своим почти муженьком.

Подписчики продолжают обсуждать отношения Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской. Парочка постоянно выкладывает радостные фотографии в сеть и рассказывает о своей счастливой жизни. Между тем, фанаты стали замечать, что Цымбалюк-Романовская начала подпускать к своему мужчине посторонних женщин-подружек. Подписчики немедленно на это отреагировали, ведь в делах любовных нет места дружбе.

Кроме того, подписчица упомянула, что бывшую Прохора Алену Калашникову видели вместе с ним на показе мод. Модель вела себя как можно открыто, «демонстрировала себя и кайфовала». При таком раскладе экс-девушка легко отберет «ненужного» Шаляпина у Цымбалюк-Романовской. Виталине нужно более внимательно за ним следить, если она не хочет пускать горькие слезы после их разрыва.

«Стервоза заберет», – предупредили фолловеры девушку, которые наконец-то за нее счастливы. Не исключено, что неизвестная подруга Влада уже положила глаз на певца и скоро будет вставлять палки в колеса своей знакомой.



