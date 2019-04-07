«Инстаграмный насос!»: Дмитрий Нагиев в штанах сантехника «взорвал» Instagram

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«Сними эти штаны, я ими пол мыть буду», - прокомментировали фанаты новый образ актёра.

Один из самых популярных актёров России Дмитрий Нагиев недавно впечатлил фанатов своим необычным внешним видом. Дело в том, что многие поклонники не ожидали богатого артиста увидеть в штанах сантехника и «грязном» кардигане, а именно так Нагиев прогулялся по городу. Некоторые фолловеры посчитали, что Дмитрию стоило бы одеваться более прилично, а другие фанаты ценили современный «бомж»-стиль актера.

«Меня так и называют - инстаграмный насос!», - заявил Нагиев в личном микроблоге.

Стоит отметить, что образ знаменитого мужчины буквально «взорвал» Instagram. Всего за 20 минут после публикации кадра, пост сумел набрал почти 50 тысяч «лайков» и более 1000 комментариев. Кроме того, необычный образ актёра оценила также и певица Полина Гагарина.