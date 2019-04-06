«Креветка в судороге»: Бузова опозорилась «дерганиями» под пение Билана – сеть

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Телезвезда опять выставила себе нелепо перед звездной элитой и миллионами поклонников.

Недавно Ольга Бузова присутствовала на вручении музыкальной премии «ЖАРА Music Awards», на которой давали награды за достижения по итогам прошлого года. Поклонники посчитали, что певица заслужила занять первое место в номинации «Ты просто cosmo». Радости Ольги не было предела, ведь это очередное доказательство, что огромное количество хейтеров не влияет на ее популярность и успех на сцене.

Вместе с тем, Ольга решила «оторваться» на мероприятии и не стеснялась давать волю телу во время пения других исполнителей. За это подписчики одного из фан-клубов в сети раскритиковали Бузову.

По словам хейтеров, Бузова снова опозорилась «дерганиями» и на этот раз под пения Димы Билана. «Молния» так сильно пришлась по душе Ольге, что она встала со своего места и активно отжигала, как будто представила себе на танцплощадке. «Креветка в судороге», – недоброжелатели решили как можно ярче выразить свои впечатления от танцев. Кроме того, они считают, если звезда будет постоянно играть на камеру, то так и не встретит вторую половинку.



