У Оли научилась? Сестра Бузовой снимком в Сети заявила о «царском» самолюбии

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Анна Бузова на фоне успешного бизнеса может «подхватить» звёздную болезнь.

Звёзды часто обладают завышенной самооценкой и чрезмерной самовлюблённостью. Как оказалось, Анна Бузова — не исключение. Младшая из сестёр опубликовала снимок в сторис с очередной фотосессии в новом салоне красоты. На фото Анна позирует в роскошном пышном платье в окружении цветов.

И всё бы ничего, вот только таким снимком в сети сестра Бузовой заявила о «царском» самолюбии. Примечательным на снимке стал соц. опрос, который устроила Анна для фанатов, где подписчики должны были выбрать на кого похожа девушка «Принцесса» или «Королева». Предполагается, с ростом бизнеса стало расти и самолюбие Бузовой. К слову, не так давно ходили слухи, что причиной ссоры сестёр стал именно несносный характер Ольги Бузовой, однако, судя по всему, и Анна уже успела научиться у сестры «лучшему».