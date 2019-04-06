Дом побогаче, муж посолиднее: Заворотнюк похвасталась особняком за 2 млн долларов

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Фанаты Заворотнюк понимают, почему женщина скрывает свой достаток и успех.

Анастасия Заворотнюк рассказала, как проходят её рядовые будни в особняке за 2 млн долларов. Относительно недавно стало известно о том, что в семье Анастасии и её мужа Петра Чернышева появилось пополнение.

Недавно сталоизвестно, что семья Заворотнюк живёт в шикарном особняке, которым Настя и похвасталась. Сам загородный дом находится в нескольких десятках километрах от Москвы в посёлке Крекшино.

Фанаты, конечно, были удивлены таким размахом звёздной пары. Дом побогаче, муж посолиднее и вот оно женское счастье Анастасии Заворотнюк, которая сейчас с удовольствием нянчится с маленькой дочерью.