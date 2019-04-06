«Сил Вам!»: 70-летний Валерий Леонтьев признался в своей болезни - Instagram

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Певец больше не может скрывать от поклонников своё плохое самочувствие.

Российский музыкант и автор песен Валерий Леонтьев недавно в личном микроблоге в Instagram признался фанатам в своей болезни. 70-летний мужчина написал сообщение, где обратился к зрителям своих отмененных концертов: «Дорогие друзья! Не будем ждать домыслов прессы – я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске. Не грустите – «Я вернусь!» 15 апреля встречаемся в Твери, 16 апреля – в Рыбинске! P.S. Мёд и малина имеются. Всем здоровья!».

Подробности своего самочувствия Валерий сообщать не стал. Судя по его словам, у певца ничего серьезного и, скорее всего, обычная простуда, если своё заболевание Леонтьев собрался лечить мёдом и малиной, а не более серьезными препаратами.

«Сил Вам!», - стали писать в комментариях поклонники артиста и желать ему скорейшего выздоровления.