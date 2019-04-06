«Молодой щенок»: Водонаева позволяет подругам унижать своего сына - сеть

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Телеведущая возмутила фанатов неуважительным отношением к наследнику.

«Когда дома нет приставки, встретить её где-то - праздник!», - подписала новую публикацию Алена Водонаева. На видео запечатлена сама Алена и ее сын Богдан, играющий в приставку. Судя по всему, телеведущую снимает на видео ее подруга, которая комментирует происходящее за кадром.

Многих подписчиков возмутило то, что Водонаева привела сына в заведение, где курят кальян. Другие же недовольны тем, что Алена позволяет подругам унижать своего сына. «Мама с сыном проводят выходные. Молодой щенок», - отметила девушка за кадром, громко рассмеявшись после словосочетания «молодой щенок». «Бедный ребенок», «Если бы моего сына называли молодой щенок, я бы дала по башке», - возмущаются пользователи сети.

Другие же ничего плохого в комментарии подруги телеведущей не заметили. Фанаты отметили, что Алена – хорошая мама, которая воспитывает Богдана умным и воспитанным мальчиком. Многие не удержались, чтобы не оставить в сети комплимент в адрес Водонаевой, которая, по мнению поклонников, выглядит сногсшибательно.