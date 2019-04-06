«Жизнь в кайф»: Сестра Жанны Фриске «отжигает» на Шри-Ланке и забыла о больном отце – сеть

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Пока Владимир Фриске приходит в себя после операции на сердце, его дочь танцует на пляжах, напевая слова о прекрасной и беззаботной жизни.

Не так давно сестра Жанны Фриске решила стать владелицей бизнеса на Шри-Ланке. Наталия Фриске открыла небольшое кафе. Но теперь известно, что она была вынуждена «заморозить» работу своего уютного бара. По словам Наталии Фриске, она не хочет работать себе в убыток. Дело в том, что сейчас на Шри-Ланке сезонное снижение потока туристов, а с местных жителей прибыль будет крайне мала.

Несмотря на временное «замораживание» бизнеса, сестра Жанны Фриске не грустит. По словам фанатов, Наталия даже не печалится и не переживает за своего отца. В феврале Владимир Копылов (отец Жанны и Наталии) перенес операцию на сердце. Врачи предупреждали мужчину о том, что реабилитация будет долгой. Сейчас о состоянии отца Жанны Фриске почти ничего не известно. Фанаты уверенны, что Владимир Копылов нуждается в поддержке и помощи, но его дочь Наталия будто бы забыла о своем больном отце и «отжигает» на Шри-Ланке.

К такому выводу пользователи сети пришли после очередной публикации в Instagram Наталии Фриске. На видео сестра умершей Жанны танцует в купальнике на пляже, демонстрируя радость и веселую улыбку. Все это она делает под известную песню, в которой поется о «жизни в кайф».

По словам фанатов, для Натальи Фриске жизнь, по непонятным им причинам, всегда проходит «в кайф». После смерти Жанны она быстро оправилась от потери, стала худеть, следить за своей внешностью и активно расширять сферы своих доходов. Поклонники недовольны поведением Натальи Фриске. Они советуют сестре Жанны вернуться домой к своему больному отцу, о котором не стоит забывать ради отдыха и радостных танцев даже на Шри-Ланке.