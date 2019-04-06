«За чей счёт банкет?»: Сестра Жанны Фриске похвасталась шикарным отдыхом на Шри-Ланке - сеть

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Наталья Фриске может позволить себе роскошный отдых, хотя сама только недавно закрыла свой бизнес.

Родная сестра покойной певицы Жанны Фриске на днях похвасталась перед подписчиками в социальной сети Instagram своим шикарным отдыхом на Шри-Ланке. Наталья опубликовала «сторис», где показала, как она отдыхает у бассейна и загорает на солнце. Поклонники порадовались за девушку, которая во время отпуска даже смогла значительно похудеть, однако хейтеры стали интересоваться у Натальи, где она взяла деньги на такой дорогостоящий отдых. Случайно не у Русфонда?

«За чей счёт банкет?», - заявили пользователи Сети, которые в последнее время чаще стали наблюдать Наталью в одном только купальнике на берегу Индийского океана. Напомним, что совсем недавно женщина закрыла своё кафе на Шри-Ланке, которое было убыточным. Также Фриске заявила, что возвращается в Москву, где продолжит работать мастером по бровям и ресницам.