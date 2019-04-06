Жаркая «коллаборация»: Егор Крид «подружился» с Пригожиным, чтобы уйти из лейбла

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Егор решил, что в компании Валерии лучше, чем в «стае» своих рэп-братьев.

Отец лейбла BlackStar рэпер Тимати сейчас боится за своего самого ненадёжного певца Егора «пока ещё Крида» Булаткина. События последних дней говорят о том, что Тимати зря так легко отправил Егора записывать совместную песню с певицей Валерией, женой Иосифа Пригожина. Сейчас такие «хорошие» знакомства играют на руку Егору с его благой целью уйти из лейбла.

На премии «Жара» Крид весь вечер провёл в компании Валери и её супруга. Эти события происходят на фоне слухов, что Крид ведёт переговоры со Стасом Калинкиным, гендиректором Иосифа Пригожина, чтобы стать частью дружной семьи. Поэтому пока ведутся сложные переговоры. Егор не теряет времени и уже «подружился» с семьёй Пригожина, о чём говорят нам многочисленные сториз в Instagram.

Как ходят шутки по Сети, скоро жаркие хиты Булаткина уйдут в прошлое и он станет обычным исполнителем попсовых песен в стиле «Часики» и «Капелькою». И пока Иосиф смеётся с остроумных шуток Крида, Тимати кусает локти, так как всё больше упускает из рук своего самого рейтингового артиста.