«Любовь пошла по наклонной»: Успенская шокировала публику рэп-репертуаром

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Королева шансона предстала на премии «Жара Music Awards» в качестве рэп-исполнительницы.

65-летняя Любовь Успенская удивила многих зрителей премии «Жара». Исполнительница спела дуэтом с рэпером Cygo. В сети бурно обсуждают как откровенный наряд шансон-певицы, так и ее новый репертуар. Многие положительно отнеслись к подобным экспериментам Успенской. По мнению фолловеров, артистка в своем новом образе и с новым рэп-репертуаром расцвела еще больше.

Других же королева шансона просто напросто шокировала внешним видом и дуэтом с рэпером.

«Ну и песня! Любовь пошла по наклонной», - возмущаются фолловеры.

Видимо, не только фанаты, но и коллеги по сцене удивлены решением Успенской сменить музыкальный стиль на старости лет. Рита Дакота оставила в своих stories комментарий с неоднозначными эмоджи, которым, похоже, дала понять, что шокирована услышанным и увиденным.