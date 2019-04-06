В отместку Свику: Бузова могла закрутить роман с Кридом на премии «Жара»

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Ольга Бузова после очередной неудачи в личной жизни может уйти в «загул» по молодым рэперам.

Не успели все забыть о провокационном поцелуе Ольги Бузовой с Лешей Свиком на сцене, как певица нашла новую «жертву». Как известно, слухи о романе Ольги Бузовой и молодого рэпера появились ещё пару месяцев назад. И хотя артисты официальных подтверждений пока не дают, Ольга неустанно подогревает слухи неоднозначными выходками. Так, вчера на ежегодной музыкальной премии «Жара» Бузова после череды вопросов о Свике записала видео-обращение рэперу в сторис. Примечательно, что буквально спустя несколько часов Бузова уже тешила своё самолюбие в объятиях Егора Крида.

Предполагается, Бузова могла закрутить роман с Кридом в отместку бывшему. Судя по всему, Свик не ответил на попытки Бузовой «засветить» роман и певица, чтобы не выглядеть в глазах коллег в очередной раз «брошенкой» ловко «приударила» за Булаткиным. Как бы там не было, а на фоне ухода Крида из Black Star такой пиар-ход может выгодно отразиться на провальной карьере Егора.