Молодёжная «хайпушница»: Волочкова призналась, что не любит 15-сантиметровый «каблук»

Сегодня, 12:00

По примеру Ивлеевой, балерине оказалось мало средних размеров «каблука».

Анастасия Волочкова призналась своим подписчиком в одном из видео в Instagram, что не любит 15- сантиметровый «каблук». Женщина на видео сказала: «Дорогие друзья, смотрите! Я пришла домой и вижу, что вот у меня обувь стоит, самая моя любимая, любимый размер каблуков…Ну, 15 сантиметров это мало, поэтому у меня всё вот так!»

Конечно, такая подводка к тому, чтобы рассказать о своих туфлях, заслуживает должного внимания, однако, как заметили в Сети, шутка Волочковой оказалась пошлой. Уже все привыкли к тому, что Анастасия не страдает из-за отсутствия «любви» в своей жизни, да и вниманием мужчин не обделена, однако мало кто от неё ожидал шуток в стиле Насти Ивлеевой про 15 сантиметров.

Как оказалось, «хайпушница» Волочкова тоже пытается следить за молодёжными трендами. Что ещё могла иметь Анастасия под словом «каблук», остаётся только догадываться, но явно ни к чему хорошему в отношениях с приживалой это не приведёт.