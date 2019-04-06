«Знаем мы вашу дружбу!»: Лазарев публично «спалил» роман с Ани Лорак - сеть

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Певец нелепыми оправданиями только подогрел слухи о любовной связи с Ани Лорак.

Пользователи Сети уже несколько месяцев подозревают о том, что между артистами Сергеем Лазаревым и Ани Лорак есть более теплые отношения, нежели просто дружба. Ранее российские СМИ даже предполагали, что артистка может быть беременна от звездного возлюбленного.

Недавно состоялась музыкальная премия «Жара», на которую Лорак и Лазарев пришли вместе и всю церемонию не отходили друг от друга. При этом в Instagram Сергей подписал, что находится в компании друзей.

«Знаем мы вашу дружбу!», - заявили подписчики Лазарева, которые посчитали, что своими нелепыми оправданиями Сергей только в очередной раз публично «спалил» роман с Ани Лорак. Артисты так часто говорят о дружбе, возможно, они просто пока не готовы публично говорить о своих романтических чувствах. При этом не исключено, то Каролина и Сергей на самом деле не имеют интрижки, о которой так много говорят фанаты.