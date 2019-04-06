«Одно лицо с покойной Жанной»: Наталья Фриске могла сделать пластику, чтобы увести Шепелева из семьи

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«Как две капли воды теперь похожа», - Фриске младшая могла подкорректировать внешность, чтобы ее нельзя было отличить от сестры ради собственной выгоды, считают пользователи сети.

Слухи о семье Фриске не утихают до сих пор, хотя после смерти певицы уже прошло 4 года. Следующим на очереди обсуждением стал стремительно меняющийся внешний вид сестры Фриске Натальи. Как известно, девушки были близки и всегда поддерживали друг друга. Ранее сообщалось, что Наталья ответила на комментарий в своем Instagram, заявив о том, что сестра до сих пор ей «помогает».

Внешний вид Натальи в последнее время стал очень сильно походить на Фриске. Пользователи сети заподозрили, что сестра певицы обращалась за помощью пластического хирурга, дабы сделать себе внешность, максимально походящую на умершую сестру. Если сравнить снимки старых годов и свежие кадры, можно заметить, что с годами Наталья все больше и больше походит на свою старшую сестру. «Одно лицо с покойной Жанной», - комментируют публикацию пользователи сети.

Многие из них рассуждают на тему резких изменений Фриске-младшей. Поведение Натальи кажется крайне странным поклонникам семьи, и они предполагают, что она могла сделать пластику, чтобы увести Шепелева. Вдовец Фриске также мог быть заинтересованным в изменениях Натальи. Поклонники предположили, что Шепелев может до сих пор скучать по возлюбленной и в будущем сойтись с Фриске-младшей.

Трагическая смерть Жанны Фриске произошла в 2015 году. После этого муж покойной Дмитрий Шепелев обзавелся новой девушкой. Ксения Степанова оказалась приближенной к Фриске – работала у нее визажистом и гримером. Несмотря на это, Шепелев и его новая пассия не стали скрывать отношения.