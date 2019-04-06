«Тимати не справляется, Black Star закрывается»: Юнусов спасает лейбл рекламой провального альбома ST - сеть

Сегодня, 08:00

Тимур снова «облажался» и его бизнес теперь находится на грани разорения, считают пользователи сети.

После «Фабрики Звезд» Тимур Юнусов знатно поднялся. На сегодняшний день он имеет собственный лейбл, бургерную и другой бизнес, сумев сколотить целое состояние. Но, видимо, теперь Юнусов окончательно расслабился. По словам поклонников, он задержал недавний концерт на 3 часа и исполнил лишь пару песен. Пользователи интернета считают, что Тимати окончательно «зажрался» и потерял уважение к слушателям, а следовательно – свои деньги.

В сети недавно появились слухи о том, что компания Black Star находится на грани банкротства. Чего стоит только один уход Крида из лейбла, который приносил компании не малый доход. Пользователи сети считают, что Тимати находится на грани разорения. Для того, чтобы «поднять с колен» и спасти Black Star Юнусов даже не побрезговал прорекламировать провальный альбом репера ST.

Недавно Юнусов опубликовал в своем Instagram пост с поздравлениями c выходом нового альбома репера ST. Подписчики разразились у него в комментариях, поспешив высказать все накопившееся недовольство. Многие пользователи писали про задержанный на три часа концерт, большинство комментаторов негативно высказывались об альбоме и проплаченой рекламе. «Пацан на грани разорения», - иронизируют над Тимати пользователи сети.

Реклама провального альбома стала последней каплей в чаше терпения фанатов. Они вылили на Тимати весь накопившейся негатив. «Тимати не справляется, Black Star закрывается», - комментируют публикацию пользователи сети.