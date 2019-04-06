«Жеребец сивый!»: Замужняя Кожевникова не постеснялась «оседлать» Киркорова у всех на глазах

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«Муж не станет это терпеть, если так продолжится и дальше, ждите развод», - считают пользователи соц. сетей.

Девушка выложила ряд сторис, не оставшихся без внимания. «Вечер будет жарким», «Не порвалось, так было задумано», - подписалась Екатерина. На очередном ежегодном выпуске телепрограммы «Жара» Кожевникова не теряла времени зря.

Камеры застали девушку в объятьях короля поп-эстрады, сидящую у него на коленях.На Екатерине на тот момент было золотистое платье, которое то и дело оголяло «нежелательные» части тела. Парочка мило обнималась, они позировали и улыбались, что-то бурно обсуждали, в общем не скучали. Стоит отметить, что смотрелось на дружеские посиделки это совсем не похоже. Разумеется это не осталось незамеченным среди пользователей социальной сети Instagram.

Фанаты отметили, что замужняя Кожевникова не постеснялась «оседлать» Киркорова на глазах у всех. «Ни стыда, ни совести...», «Куда только муж смотрит?», «Жеребец сивый!», «Многодетные матери себя так не ведут!»

Фанаты девушки заметили, что если она не прекратит такое похабное поведение, ее благоверный подаст на развод. Такими выходками она только позорит и свое и его имя. Сергей Кожевников является русским медиа-магнатом. В отличие от супруга, Екатерина завсегдатая московских тусовок, всегда и везде сопровождает любимого, сложно представить хотя бы одно мероприятие, на котором Кожевников появился бы без сопровождения своей женушки.

Несмотря на то, что Екатерина является матерью четырех детей, это совсем не мешает ей вести светскую жизнь. Она часто появляется на вечеринках и тусовках, хотя и не прослыла довольно скандальной личностью, ее жизнь всегда находится на поверхности и является частым предметом для обсуждений.