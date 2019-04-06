Бузова: «Не могу больше втягивать живот»: Ольга публично призналась о своём «положении»

Сегодня, 03:00

Крид или Свик? – пользователи сети обсуждают, кто мог стать отцом возможного ребенка певицы.

Слухи о беременности Бузовой ходят уже давно, но на данный момент Ольга практически призналась о том, что находится «в положении».

5 апреля в Москве прошла очередная премия Жара Music Awards 2019, где собрались самые звездные гости. Среди них была и Олечка Бузова. Певица снимала в свой Instagram многочисленные Stories для поклонников и делилась своими впечатлениями. В ходе церемонии Бузова получила награду в номинации «Звезда шоу-бизнеса».

После вечеринки, певица решила срочно записать видео с врученной статуэткой. Она позировала по коридору с наградой в руках. Получившееся видео Бузова опубликовала в свой профиль Instagram, подписав его интересным комментарием. «Не могу больше втягивать живот».

Пользователи сети расценили эти слова как публичное признание о том, что Ольга наконец-то беременна. Следующим предметом спорта выступило отцовство. Его приписывают сразу нескольким молодым людям, у которых была интрижка с Бузовой. Крид или Свик? Поклонники звезды считают, что один из молодых людей может оказаться отцом возможного ребенка певицы.

Во время премии в очередной Stories Бузова вспомнила об одном из своих ухажеров. Она сказала, что Свик сейчас находится на гастролях в Новосибирске и на все вопросы от звезд и прессы ей приходится отвечать самостоятельно. Певица призывала потенциального молодого человека приехать и помочь ей ответить на нападки и расставить все точки над и.