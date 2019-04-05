Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards» за лучшее шоу «Принимай меня»

Сегодня, 23:03

Звезда «Дома-2» получила заветную золотую статуэтку за свою музыку.

Сегодня вечером в московском Crocus City Hall состоялась церемония награждения «Жара Music Awards», которую посетили самые популярные звезды российской эстрады. На празднике музыки были замечены Ани Лорак, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, певица Глюкоза, Яна Рудковская, Дима Билан и многие другие. Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию за лучшее шоу «Принимай меня».

«Она тяжелая, но моя! Урааааа! Только что получила свою заслуженную статуэтку на церемонии наград «Жара Music Awards». Спасибо всем кто голосовал за меня. Все свои победы и награды я посвящаю вам #моилюдивсегдасомной. Спасибо за поддержку и компанию!», - написала Бузова на своем официально аккаунте в Instagram.