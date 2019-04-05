«Бездарность безголосая!»: Глюкоза пришла на премию в «образе стриптизёрши» - сеть

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Певица Глюкоза продемонстрировала прекрасную фигуру, но нарвалась на критику хейтеров.

Популярная российская артистка Глюкоза, настоящее имя Наталья Ионова-Чистякова, стала гостьей музыкальной премии Жара Music Awards. Видимо, знаменитость решила удивить не только звездных гостей, но и своих поклонников, а также представителей прессы, которые присутствовали на церемонии. Дело в том, что Наталья пришла на премию в черном облегающем боди, засветив свои длинные оголенные ноги.

«Бездарность безголосая!», - заявили пользователи Сети, которые не оценили смелый наряд певицы, и сравнили её образ со внешним видом стриптизёрши. Поклонники также негодовали и попросили певицу больше так не унижаться, даже если очень хочется показать прекрасную фигуру.