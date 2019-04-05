«Повезло Тарасову»: Костенко 25 лет скрывала сестру-близняшку – соцсети

Сегодня, 20:09

Вместо одной модели футболист получил сразу двоих, чему уже начинают завидовать его поклонники.

Анастасия Костенко посетила салон красоты, где ее довольно красиво накрасили, а после салона внезапно открыла фанатам тайну – у нее есть не только две младшие сестры и брат, но сестра-близнец. К удивительному признанию прилагается фото, где рядом стоят две девушки, причем видно, что это не просто зеркальное отражение одного и того же фото, ведь одна девушка выше, а вторая немного ниже. Небольшие отличия некоторые поклонники Костенко нашли и в лицах девушек.

«Тяжело жить с близняшкой?», «Вас часто путают?», «Повезло Тарасову – две по цене одной», - начали писать пользователи соцсети в комментариях под фото, явно не имея никаких сомнений, что Костенко скрывала сестру-близняшку все их 25 лет жизни. Однако, в том случае, если догадки фанатов верны, то все равно не понятно, почему именно сейчас модель решила представить миру свою сестру.