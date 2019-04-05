«Любовь из-под палки»: Наташа Королёва заставляет сына изображать нежность – сеть

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Архип уже отрастил юношеские «усики» и едва ли хочет целовать свою мать на публике.

Не так давно Наташа Королёва показала в своем Instagram трогательное видео. Певица и ее сын Архип, отцом которого является стриптизер Сергей Глушко, вместе исполнили песню. Во время пения юноша несколько раз целовал Наташу Королёву, всем своим видом демонстрируя, как сильно он любит свою мать.

Некоторые фанаты не поверили в искренность чувств Архипа к матери. По словам комментаторов, любовь сына к Наташе Королёвой проявляется будто бы «из-под палки». В Сети пишут, что певица якобы заставляет своего сына изображать нежность.

Пользователи уверенны, что Архипу, который уже обзавелся «усиками» и явно ощущает себя взрослым, не совсем приятно изображать «маменькиного сыночка» и целовать ее на публике. Якобы, «наигранные» чувства нежности и любви, которые сыну Королёвой приходится доказывать поцелуями, можно заметить в недовольном выражении лица Архипа.

Фанаты разделились во мнениях. Одни пишут, что сын Наташи Королёвой растрогал их своими нежным чувствами к матери. Другие же уверенны, что Архип целует певицу «по приказу». «Любовь из-под палки сразу видно», - написали комментаторы.