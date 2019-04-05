«Страх и лошадь!»: Ксения Собчак без макияжа ужаснула поклонников

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Пользователи Сети снова «прошлись» по внешности бывшего кандидата в президенты России.

Политический деятель и телеведущая Ксения Собчак не стесняется показывать свою натуральную внешность, которой гордится. Знаменитость в программе «Секрет на миллион» сообщила, что не делала себе никаких пластических операций, помимо ринопластики, когда хирурги помогли ей избавиться от горбинки на носу. Однако если других отечественных звезд фанаты жёстко критикуют за фотошоп и пластику, то Ксению ругают за естественную внешность.

«Страх и лошадь!», - именно так отреагировали поклонники Собчак, которые ужаснулись, увидев снимок телезвезды без макияжа и с патчами под глазами. Интернет-пользователи призвали Ксению всё же обратиться к пластическим хирургам, чтобы исправить «заячью» губу или регулярно пользоваться фотошопом.