«Белочка не за горами»: Валерия напугала фанатов регулярными «пьянками»

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И без экспертизы на алкоголь фанаты решили, что дело с пагубной привычкой приобретает для Валерии затяжной характер.

Певица Валерия вместе со своим супругом Иосифом Пригожиным напугала фанатов регулярными «пьянками», которые устраивает для себя звёздная чета. Только на днях супруга отпраздновала день рождения мужа огромной вечеринкой, которая буквально началась 2 апреля и до сих пор не заканчивается. Множество поздравлений и гостей прошло за эти дни мимо пары, в том числе и много алкоголя, как отмечала даже Лолита и Лера Кудрявцева у себя в сториз.

Но несмотря на такой размах, Валерия не собирается останавливаться, и вместе с мужем ушли сегодня на другую вечеринку по случаю дня рождения. У себя в Instagram-сториз она отметила: «Не успели отгулять день рождения Иосифа, как подошла очередь ещё одного Овна. Натуля, с днём рождения, красотка!»

Поздравив так в социальных сетях Наталью Рогозину, Валерия не стесняется гулять с размахом на подобных вечеринках. Однако, зная комплекцию женщины, фанаты сразу же стали высказывать свои опасения и предупрждать Валерию о том, что «белочка» в таком случае не за горами. Ведь нужно аккуратнее относится к распределению времени своих сил, а не тратить всё на тяжелые для физического состояния гулянки, которые потом серьёзно сказываются на здоровье.

Как известно, женский алкоголизм – серьёзная проблема, которая приобретается легче, чем мужской, но носит более тяжелые формы и методы лечения. Фанатам певицы искренне не хотелось бы, чтобы их кумир страдал от подобных недугов.