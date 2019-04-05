«Всё-таки аборт?»: Дарья Клюкина увеличила физические нагрузки после слухов о беременности - сеть

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Поклонники заподозрили, что девушка не захотела рожать от Егора Крида.

Несколько месяцев интернет-пользователи подозревали участницу романтического шоу «Холостяк» Дарью Клюкину в беременности. Более того, поклонники искренне надеялись, что отцом возможного малыша является именно рэпер Егор Крид. Однако сами знаменитости подобные слухи не подтверждали и не комментировали свой якобы роман, поскольку давно уже живут своей жизнью. А недавно Дарья и вовсе увеличила физические нагрузки после слухов о беременности, чем дала понять, что не находится в положении.

«Всё-таки аборт?», - заявили подписчики Клюкиной в сети Instagram, которые посчитали, что девушка могла прервать возможную беременность, чтобы её больше ничего не связывало с Кридом. Напомним, что Дарья готовится к свадьбе осенью этого года, знаменитость выходит замуж за своего возлюбленного Владимира Чопова.