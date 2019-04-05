Отель «кровавого» султана: Бородина не присоединилась к байкоту закона против геев Брунее

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Пока такие звезды, как Джордж Клуни, выступают против закона об убийстве гомосексуалов, ведущая «Дома-2» будто бы об этом и не знает.

Недавно султан Брунея Хассанал Болкиах одобрил новый закон, по которому геев будут до смерти забивать камнями. Мировая общественность шокирована подобным варварством, звезды вроде Джорджа Клуни, не говоря уж о множестве политиков, выразили ноту протеста против данного закона. Однако, судя по всему, до российских звезд мировые новости доходят долго даже тогда, когда они находятся в центре Европы.

Так, по неизвестной причине, Бородина не присоединилась к байкоту закона против геев Брунее, а отель «кровавого» султана ее нисколько не оттолкнул. Именно из него звезда публиковала свежее фото.

Ряд СМИ уже написали о том, что Бородина специально остановилась в Plaza Athenee, ведь может быть и так, что после жизни в России она поддерживает закон султана Болкиаха.