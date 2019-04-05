«Зачем позорить пацана?»: Наташа Королёва стала публично унижать 17-летнего сына - сеть

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Поклонники посчитали, что «природа отдохнула» на сыне певицы и стриптизера.

На днях популярная 45-летняя певица Наташа Королёва в личном микроблоге Instagram опубликовала видео с выступления своего 17-летнего сына Архипа. Как оказалось, молодой человек недавно спел на одной из российских радиостанций, чем и порадовал знаменитую мать, однако не интернет-пользователей. Подписчики Королёвой стали говорить, что Наталья будто специально стала публично унижать собственного сына.

«Зачем позорить пацана?», - начали спрашивать пользователи Сети, которые посчитали, что Архип совсем не имеет музыкального слуха и голоса. Также фолловеры певицы не исключают, что на фоне возможного развода с Тарзаном, звёздная мать может специально подобным образом издеваться над наследником, который вырос точной копией своего отца.