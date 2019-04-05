«Разделила мух от котлет»: Известный блогер оправдала «транжирство» Лизы Песковой

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Лена Миро прокомментировала обвинения негодующих фанатов в сторону дочери пресс-секретаря президента.

В последнее время особым нападкам хейтеров подверглась Лиза Пескова. Подписчики буквально обвинили дочь пресс-секретаря Дмитрий Пескова в разгульной жизни за счёт налогов простых граждан. И хотя 19-летняя Лиза неоднократно заявляла, что не обладает особым пристрастием к дорогой одежде и даже может носить вещи по несколько лет, однако, на этот раз, чтобы чётко отстоять свою позицию Пескова даже назвала стоимость украшений.

В поддержку «пострадавшей» выступила Лена Миро: известный блогер оправдала «транжирство» Лизы Песковой в соцсети. По словам Миро, несправедливо всех представителей власти сравнивать под одну гребёнку, даже если кто-то из них всё-таки обворовывает граждан. Более того, блогер уверена, что важно «разделять мух от котлет», поскольку, обижая единственных хороших чиновников народ сам усугубляет ситуацию.