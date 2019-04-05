«Брак был обречен»: Виторган страдает из-за «посланной чертями» Собчак - сеть

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Актеру не следовало жениться в третий раз, тем более на Ксении, уверены фанаты. Измены Собчак, отмечают пользователи, подтвердили известную народную мудрость.

Долгое время Ксения Собчак и Максим Виторган пытались играть счастливых супругов, однако внимательные поклонники разоблачили пару. Вскоре соцсети переполнились слухами о том, что телеведущая крутит роман с режиссером Константином Богомоловым. Как оказалось, это не просто слухи. Позже супруги признались, что разошлись уже давно, однако остались друзьями ради общего сына Платона.

В сети продолжают обсуждать одно из самых громких событий 2019 года. И в аккаунте Ксении, и на странице Максима продолжают появляться разнообразные комментарии на этот счет. Недавно Виторган поделился с подписчиками свежей публикацией: «Нептун и краб. Басня». В комментариях один из фолловеров вспомнил народную мудрость: «Первая жена – от Бога, вторая – для себя, третья – от черта». Ксения – не первая супруга актера. До Собчак Виторган был женат дважды – на актрисе Виктории Верберг и маркетологе Наталье.

«Брак Виторгана и Собчак был обречен изначально», - отмечают фанаты. Актер сам себя обрек на мучения, связавшись с «посланной чертями» Собчак, пишут в сети. Теперь же Виторган страдает, отмечают поклонники, жалея о потраченном времени на неверную Собчак.