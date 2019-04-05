Шизофрения или чудо?: Умершая Жанна Фриске продолжает «помогать» своей младшей сестре

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Родная младшая сестра покойной певицы недавно шокировала фанатов откровенным признанием.

Популярная российская певица и телезвезда Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году, однако родственники знаменитости до сих пор не могут поверить в такую страшную потерю. И если отец и мать артистки заняты тем, чтобы добиться у Дмитрия Шепелева право видеться с внуком Платоном, то сестра знаменитости Наталья Фриске осталась один на один со своим горем. Ранее в Сети поклонники стали говорить, что женщина поразительным образом похудела и стала походить на покойную Жанну. Однако слова самой Наталья не на шутку напугали фанатов.

Дело в том, что Наталья на полном серьёзе написала, что умершая Жанна Фриске продолжает «помогать» ей во всём. Многие интернет-пользователи посчитали откровения женщины первым признаком шизофрении, хотя другие подписчики Фриске-младшей не исключают, что чудо возможно, и Жанна на самом деле может поддерживать контакт с родственниками.