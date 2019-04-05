«Дешевая бессовестная мерзость»: Волочкова обозлилась на Собчак за унизительное интервью - сеть

Сегодня, 13:45

Ролик с балериной стал самым популярным на канале ведущей, вот только сама прима осталась недовольна тем, как ее показали.

Ведущая шоу «Осторожно, Собчак» с самого начала не скрывала, что ей нужно поднимать рейтинги своего проекта. Именно потому Ксения Собчак звала в качестве гостей на программу самых разных личностей. Одной из последних своих гостей ведущая решила сделать Анастасию Волочкову. Однако обошлась Собчак с примой довольно безжалостно, выставив полным посмешищем перед миллионами зрителей.

Реакции балерины после выхода нового выпуска не пришлось долго ждать – Волочкова буквально обозлилась на ведущую за унизительное интервью.

«Дешевая бессовестная мерзость», - пишет прима то ли о самой Собчак, то ли о том, какой получилась их беседа. Волочкова уже успела поговорить с прессой, которой пожаловалась, что очень раскаивается из-за того, что вообще впустила ведущую в свой дом. По словам примы, Собчак «совесть продала» и якобы так низко пала, что падать ниже уже некуда.