«В шлепках по снегу»: Костенко в меховых тапках опозорилась перед фанатами

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Модель снова стала посмешищем из-за своего «колхозного» стиля. На этот раз Настя превзошла саму себя, появившись на улице в открытой обуви на босу ногу.

Недавно супруга Дмитрия Тарасова похвасталась перед подписчиками своими обновками. По словам Анастасии, она получила итальянские вещи и решила сразу же «выгулять» их. Костенко добавила к публикации несколько снимков, где она запечатлена в том самом наряде из Италии. Вместо восхищений в комментариях снова посыпалась критика в адрес модели. Пользователи в очередной раз высмеяли Настю за безвкусие.

«Ну что за антивкус? Почему не воспользоваться услугами стилиста?», - негодуют комментаторы. Лосины и вязаный кардиган модели показались поклонникам не такими нелепыми как обувь, которой Костенко опозорилась перед фанатами. Девушка появилась на улице в меховых тапках на босу ногу, чем шокировала многих подписчиков.

«Русскому человеку и по снегу можно в тапках», «Ножки не замерзли?», «В шлепках по снегу», «Вот это видок... Ещё и шлепки с пушком», - смеются пользователи. Нашлись и защитники модели. Преданные поклонники отметили, что Настя выглядит очень стильно и красиво.