«Алле осталось недолго»: Галкин спешит найти новую «Клеопатру» перед смертью Пугачевой – Сеть

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«Фараон»-Галкин решил избавится от Примадонны-старушки прямо накануне её юбилея.

Как предположили фанаты Максима Галкина в социальных сетях, молодой супруг уже состоявшейся Аллы Борисовны Пугачёвой спешит найти себе новую пассию прямо перед смертью формальной жены. Сеть пестрит многими новостями о «бравых» похождениях изменника мужа, однако последние публикации Максима о многом говорят в отношениях пары.

На новой фотографии с очередных съемок Галкина он и его «коллеги» предстали в интересных образах Древнего Египта. Сам Максим напялил на себя немес, царский головной убор, и встал по самому центр, чтобы обозначить себя фараоном. Конечно, Галкин не намекает на то, что будет соблюдать все традиции, которые были присущи этому периоду, но он пишет: «Я дома. Родственники приехали». Мало того, что Галкин решил высмеять всех родственников Аллы Борисовны, потому что именно они чаще других приезжают навестить дом Примадонны, так ещё и такими «Клеопатрами» рядом с собой Галкин в очередной раз даёт понять, что дело плохо.

Уже давно обсуждается в Сети, что Алле Борисовне осталось недолго, возможно, даже сама женщина дала Галкину зелёный свет в его похождениях, чтобы он не сошёл с ума от той утраты, которая может постигнуть семью. Совсем скоро, более чем через неделю, Алла будет праздновать свой большой юбилей в 70 лет, что само по себе является большим сроком.

Никто, естественно, не говорит, что Галкину нужно уйти в монастырь после неминуемой трагедии, однако настолько открыто намекать на то, как не мила жена, и искать вторую половинку просто среди «проходящих» мимо является неправильным, считают фанаты в сети.