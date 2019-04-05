«Благодетель» на лицо: Орлова сравнила бездомных собак с «кучей мусора»

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Ведущая «Дома-2» опозорилась в соцсети, случайно «спалив» истинное отношение к животным.

Ни для кого не секрет, Ольга Орлова — ярый фанатик домашних любимцев, собак, в частности. После развода ведущая «Дома-2» буквально оградила себя питомцами: всё свободное время Ольга посвящает трём домашним любимцам: шарпею Бруно и собачкам Асе и Дине из приюта. Более того, Орлова всегда пытается помочь животным: найти хозяина, накормить, собрать деньги в приюты. Певица даже мечтает построить свой приют. Однако, как оказалось, и лицо «благодетеля» в «пушку». В соцсетях ведущая опубликовала очередной совместный снимок с собакой.

«Иногда в куче мусора можно найти что-то очень нужное для себя))) Что-то, что будет делать каждое ваше утро очень добрым», — подписала снимок Орлова. Примечательно, что таким комментарием Ольга сравнила бездомных животных с «кучей мусора». Ведь, исходя из слов ведущей, именно этот «мусор» Ольга обнимает на снимке. Как бы там не было, а таким поступком Орлова рискует потерять хорошую репутацию и годами создаваемый образ «благодетеля», считают фанаты, заметившие оплошность певицы.