«Втайне от Аллы»: «Любовники» Галкин и Барановская встретились на юбилее Пригожина

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У юмориста и ведущей Первого канала, которые пришли на вечеринку, появилась возможность увидеться после долгого расставания, предполагают фанаты.

Скандал вокруг измен Максима Галкина уже давно приутих. Долгое время юмористу приписывали роман с коллегой Юлией Барановской, однако опровержение телеведущей любовных связей с супругом Аллы Пугачевой заставило публику поверить в верность Галкина. Однако, оказывается, многие до сих пор уверены – юморист не такой уж и «пушистый». Поклонники по сей день ищут поводы, дабы снова упрекнуть юмориста в неверности.

Очередные разговоры о связи Галкина с Барановской начались после торжества в честь 50-летия Иосифа Пригожина. 2 апреля продюсер устроил роскошную вечеринку в честь дня рождения, на которой собрались многие знаменитости. Присутствовал на юбилее Пригожина и Галкин, однако без своей супруги. Опубликованная на странице Валерии фотография подтверждает, что Примадонна осталась дома. «Спасибо, что был с нами!», - подписала общее фото с Максимом певица. Кроме того, Пугачева не засветилась ни на одном фото или видео с шумной вечеринки. Зато на торжество пришла Юлия Барановская, которой приписывали роман с юмористом.

Пользователи предполагают, Барановская и Галкин воспользовались отсутствием Пугачевой - «любовники», похоже, встретились с глазу на глаз впервые за долгое время. «Втайне от Аллы Борисовны» Юлия и Максим могли снова сойтись, отмечают фолловеры. Догадки поклонников ничем не подтверждены – Галкина и Барановскую вместе на юбилее продюсера пока никто не видел.