«Вылитая Жанна»: Наталия Фриске стала «копией» своей сестры ради славы и денег - сеть

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Фанаты шокированы преображением сестры покойной певицы. По мнению поклонников, Наталия решила поднять свою популярность за счет схожести с умершей Жанной.

В сети уже давно обсуждают маниакальное поведение сестры покойной певицы Жанны Фриске. После смерти исполнительницы, которая скончалась от рака мозга в 2015 году, фанаты заметили, что Наталья стала копировать свою покойную родственницу. Фриске сделала ринопластику, чтобы максимально быть похожей на Жанну, а также начала краситься и одеваться по подобию умершей сестры.

Практически под каждой публикацией подписчики Наталии, которых более 70 тысяч человек, поражаются схожести Фриске-младшей с покойной певицей. Новая публикация и вовсе шокировала интернет-публику. Поклонники попросту подумали, что Наталья опубликовала снимок Жанны. «Как же вы на сестру похожи», «Невероятное внешнее сходство», «Вылитая Жанна», - удивляются фолловеры. Наталию действительно просто напросто не узнать. По мнению пользователей сети, сестра певицы добилась желаемого результата благодаря похудению – стала «копией» своей популярной родственницы.

Многие возмущаются такими методами Наталии – по мнению пользователей, девушка использует схожесть с Жанной лишь ради денег и славы. Другие же не видят в этом ничего плохого, а наоборот – Фриске-младшая, уверены фанаты, таким образом не дает обществу забыть о талантливой сестре. По мнению некоторых фанатов, Наталия Фриске может неосознанно стремиться быть похожей на Жанну. Якобы, сильный стресс и боль утраты могли заставить сестру Жанны Фриске начать меняться ради того, чтобы стать лучше и красивее.