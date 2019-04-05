«С женщинами я не танцую»: Костюшкин веселится с транссексуалами в Тайланде

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Стас Костюшкин, отдыхая на Пхукете, замечен в компании транссексуалов, с которыми артист стоит в объятиях.

Экс-участник группы «Чай вдвоем» на данный момент проводит свой отпуск в Тайланде, а именно на острове Пхукет. Артист выложил неоднозначное фото в своем Instagram, где он стоит в объятиях трех тайских девушек, которые на самом деле являются трансгендерами.

Довольно странно и двусмысленно находится в компании транссексуалов на отдыхе. Так как даже во времена дуэта «Чай вдвоем» он казался слишком «сладким», чересчур холеный и спортивный для натурала, так считала общественность. Ранее Станислав заявил, что не хочет думать о том, что о нем скажут люди. Именно эта фраза мешала ему идти вперед и делать что-то новое и яркое. Каждый может понять это по-своему, например, что Костюшкин действительно не имеет комплексов и для него главное творческое развитие или же то, что он завуалировано заявил о нетрадиционной половой ориентации. Более артист к этому вопросу не возвращался.

Один раз в московском кремле на концерте он предстал в подчеркивающей накачанную фигуру черной кружевной футболке и похожей на женскую шубке. Тогда и случился гей-скандал, который неположительно отразился на карьере и репутации Костюшкина.

Сам же он заявляет, что обвинения в однополой любви стали одной из причин его разрыва с Денисом Клявером. Однако, 46-летний артист продолжает поражать фанатов своей фигурой и сексуальностью.