«Начала считать деньги»: Анна Хилькевич «пашет» ради мужа и двух маленьких детей — сеть

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У актрисы сериала «Универ. Новая общага» нет денег на мойку автомобиля, она так трепетно об этом сообщает, будто на самом деле живет на стипендию, считают ее поклонники.

С недавних пор телезвезда ТНТ Анна Хилькевич призналась, что почти сразу после рождения второй дочери она вышла на работу. Лишив себя счастья быть рядом с дочерью, пока она совсем маленькая. Она даже оставила вечеринки и близких друзей ради работы, а в свободное время занимается воспитанием детей. Это помогает девушке не получить снова психологическую травму, от которой она смогла избавиться только при помощи врачебной помощи.

Есть предположение, что ее муж бизнесмен Артур Волков не столь успешный, каким он может показаться и в силу этого молодая мама должна работать ради того, чтобы жизнь всей семьи Хилькевич и дальше продолжала казаться успешной и вызывала восхищение у поклонников. Ведь даже после рождения первенца Анна вышла на работу уже спустя два месяца, как родилась дочь.

Сейчас Хилькевич в своем Instagram завела разговор о деньгах, видимо и они на самом деле стали так ценны в ее семье. Она показывает, что птицы испачкали ей машину и придется тратить целую тысячу рублей на мойку автомобиля. Столько переживаний вызвала трата одной тысячи, будто актриса и вправду живет на одну стипендию. Но вероятнее всего, с рождением второго ребенка у них в семье на счету каждая копейка и Анне теперь приходится «считать деньги» ради хорошей жизни мужа и двух маленьких дочерей.