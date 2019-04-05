Поедешь как челночница!: Виктория Боня прививает дочери аристократические замашки

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Манеры и вежливость – это то, чем не обладает сама Виктория при этом, обучая дочь строгостью и аристократическому поведению.

У дочери бывшей участницы скандального телепроекта «Дом-2» уже наступили каникулы, и девочка во всю собирается встретиться с папой. В своей социальной сети Instagram Боня делится со своими подписчиками успехами, яркими моментами и жизнью Анжелины. На этот раз телеведущая опубликовала в своем микроблоге Stories, где ее дочка бегает по дому и собирает вещи, чтобы отправится к отцу.

Девочке всего лишь 7 лет, а она уже самостоятельно собирает свои вещи и указывает на то, что она возьмет с собой в поездку. Она приготовила несколько чемоданчиков и собралась прихватить с собой коллекцию игрушек. Правда, Виктория решила, что Анджелине не понадобится много вещей и вручила ей маленький рюкзачок, который разрешается взять с собой.

Строгость мамы и запреты на детские шалости, пользователи считают, что Виктория Боня решила научить еще слишком маленькую дочку аристократическим манерам поведения.

«Ты возьмешь с собой этот рюкзак и максимум все, что поместится именно в эту сумку, я разрешаю тебе взять. Ну коллекцию игрушек своих ты не повезешь Анджелина, что это такое. Нет я сказала тебе. Ты хочешь сказать, что вот так поедешь, как челночница что ли», - говорит Боня.

Некоторые пользователи посмеялись над тем, как Боня тонко подшутила над ситуацией с дочерью, а вот часть других поклонников отметила, что девочка еще маленькая и ей хочется, как и всем детям, взять с собой побольше игрушек.

Можно заметить, что Боня с детства прививает Анджелине аристократические замашки, чтобы девочка была схожа с ней самой. Хотя, по Виктории не скажешь, что она обладает приличными манерами и может владеть собой в любой ситуации.

Достаточно множество людей помнят Боню еще много лет назад, которая участвовала на телепроекте «Дом-2».

Некоторые запомнили ее как хабалистую и невоспитанную девушку и сейчас не верят в то, что Боня может чему-то хорошему научить девочку.

Однако поклонники Вики все же стараются оправдать ее перед назойливыми хейтерами, говоря о том, что женщина хорошо заботится и воспитывает свою дочь и сама обладает замечательными качествами.

Хейтеры не могут забыть тот момент, как она проникла тайком на закрытую вечеринку и весь вечер доедала объедки со стола.