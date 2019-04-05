«Улучшенная версия Даши»: Сергей Пынзарь нашел новое увлечение

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Пользователи уличили женатого Сергея Пынзаря в тайных встречах с молодой особой.

Сергей и Дарья Пынзари известны еще с телепроекта Дом-2, как самая крепкая пара. Они на глазах у всех строили любовь и радовались первым шагам своего ребенка. Сергею пришлось долго ухаживать и доказывать всю серьезность своих намерений красотке Даше, когда он смог доказать девушке свою любовь, на проекте образовалась одна из самых крепких пар. В настоящее время Даша в основном живет в Турции, а Сергей большую часть времени проводит в Москве из-за бизнеса. Если вспомнить пару несколько лет назад, становится заметным, что Даша и Сергей совсем не отказывают себе в еде. Девушка заметно поправилась, она часто прикрывает свои щеки волосами, редактирует фотографии, но продолжает публиковать фотографии с едой. Сергей ни разу не намекнул Даше, что ей нужно худеть, наоборот он при любой возможности подчеркивает ее красоту.

Как оказалось, что не так все хорошо у пары, как они показывают. По слухам в Instagram, Сергей увлекся другой блондинкой – Аленой Вражевской. Пользователи пишут, что видели, как девушка обнимала Сергея при встрече: «Я видела как они обнимались, Сергей нашел новое увлечение в Москве», «Посмотрите, она просто вылитая Даша, только улучшенная версия», - пишут Хэйтеры. Алена бывшая участница телепроекта Дом-2, если присмотреться, то она одного типажа с Дарьей Пынзарь.

Молодая мама зря расслабилась и пустила на самотек свой внешний вид, а Сергей, хоть и поддерживал жену, но поглядывал по сторонам, пишут пользователи.

Возможно, это были всего лишь дружеские объятья, хотя, что может быть общего между Сергеем и Аленой - остается загадкой. Даша в последнее время занимается только развитием детей и, возможно, не замечает первых звоночков, о которых твердят подписчики девушки.