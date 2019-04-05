«Это старость»: Кристина Орбакайте оправдывает выходки Аллы Пугачевой - сеть

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Пользователи заметили, что Кристина Орбакайте с пониманием относится к молниеносно стареющей матери.

Кристина Орбакайте – эстрадная певица, обладательница прекрасного голоса, она очень чувственно передает свои песни, будто пропускает каждую историю через себя. Кристина является живым примером того, как настойчивость и плодотворный труд помогают построить головокружительную карьеру. Первое время Кристину воспринимали, как тень Примадонны, но она не обращая внимания на слухи, занималась вокалом, танцами и записью клипов. Сейчас Кристина помимо музыкальной карьеры, упорно постигает карьеру актрисы. Ровно год назад театр стал частью жизни Кристины - состоялась первая репетиция спектакля «Двое на качелях», после которой Кристина большое количество времени уделяет работе в театре.

В YouTube появилась информация, что Алла Борисовна не поддерживает выбор дочери, она считает, что она талантливая певица и должна развиваться именно в этом направлении.

«Это называется старость. Моя мама тоже меня не поддерживает во многом», «Кристина оправдывает выходки Аллы Борисовны, что она в возрасте», - пишут пользователи.

Многие могли перестать общаться с матерью после того, как узнали, что она живет с молодым мужчиной, который ей в сыновья годится, но Кристина не смотря не на что, поддерживает отношения и уважает свою мать. По слухам, Алла Борисовна не была ни на одном представлении своей дочери. Но Кристина никак не реагирует на данные выходки, она просто продолжает заниматься дальше любимым делом, понимая, что сложно что-то объяснить пожилому человеку.