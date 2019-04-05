«Трогательно до слёз!»: Сын Натальи Королёвой сразил маминых подписчиц наповал

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Наталья Королёва впервые спела дуэтом с сыном Архипом на дне рождения «Авторадио»

Наталья Королёва и Сергей Глушко воспитывают 17-летнего сына Архипа. В свои семнадцать лет Архип на голову выше знаменитой мамы. Но с чем не поспоришь, так это с тем, что парень вырос копией своего отца, отмечают пользователи сети. В интервью Наталья Королёва делилась тем, что её сын очень сильно увлекается японской культурой и даже некоторое время жил в Токио, где всерьёз подошёл к изучению японского языка. Так, же Архип жил у своей бабушки (мамы Наташи Королёвой) в Майями куда ходил в местную школу.

В отличии от своих знаменитых родителей, Архип не публичный человек, скорее наоборот скрытый и застенчивый. Но недавно, сын Натальи Королёвой сразил маминых подписчиц наповал. На дне рождения «Авторадио» Наталья и Архип спели дуэтом в прямом эфире.

«Как мило! Как трогательно Архип обнимает и целует маму. Нет слов, одно умиление от этого видео. И да, голос конечно 100% папин», «Наташа поздравляю сын «офигительный» класс!», «Наталья, как же вы здорово поёте! Как же сынишка с нежностью вас целует. Трогательно до слёз!», - комментировали подписчики.

Пользователи сети были приятно удивлены, что у парня оказался такой впечатляющий тембр и даже пророчили ему звездное будущее.

К чему на самом деле лежит душа Архипа Наталья Королева не рассказывала, возможно парень ещё находится в поиске себя. Но, поклонники известной семьи убеждены, что с такими талантливыми родителями, у Архипа большой потенциал для реализации себя в любой выбранной сфере.