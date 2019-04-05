Русфонд-то простил долг!: «Потерявшая все» сестра Жанны Фриске открыла уютный ресторан в Шри-Ланке

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Мастер по бровям и ресницам Наталья Фриске – неожиданно для всех поклонников ее сестры стала владелицей ресторанного бизнеса на берегу Индийского океана. А ведь только недавно судебные тяжбы с Русфондом по долгам перед организацией «светились» в СМИ.

Сестра талантливой российской певицы Жанны Фриске – Наталья совсем недавно жаловалась в СМИ, что «потеряла все» после смерти своей единственной знаменитой сестры. И, действительно, тяжелое заболевание и смерть Жанны стала трагедией, как для близких и супруга, так и для истинных поклонников певицы и коллег по сцене.

Для того, чтобы помочь семье Фриске справиться с тяжелым недугом Жанны – Русфонд собрал огромное количество средств и передал их семье. Но, к сожалению, собранные деньги не смогли помочь талантливой певице в борьбе с опухолью головного мозга, и она безвременно ушла.

Как и предполагалось, Русфонд затребовал от семьи Жанны Фриске возвращения не потраченных средств на лечение, но их не оказалось. И уже спустя 3 года судебных тяжб семьи Фриске с Русфондом – благотворительная организация решила простить долг семье. А через несколько месяцев Наталья была замечена на открытии своего ресторана «Line up cafe» в Велигаме (Шри-Ланка).

По местным меркам ресторан находится в весьма удачном месте для туристических маршрутов. Прямо на берегу Индийского океана летний уютный ресторан с кинотеатром, экзотическими блюдами и приятной атмосферой. По мнению хейтеров, стоимость такого заведения и его постройки «с нуля» составляет около 300 тыс. долларов. Но, стоит отметить, что сама Наталья по-прежнему работает в Москве мастером по бровям и ресницам в салоне красоты. Приносит ли такой доход ее основная профессия – остается загадкой.

Вот только деньги, которые остались от лечения Жанны могли бы спасти еще как минимум три человеческие жизни. В недавнем прошлом, сумма долга составила 21, 6 млн. рублей. В кулуарах шоу-бизнеса ходят слухи, что именно по этой причине –

Дмитрий Шепелев и перестал общаться с семьей Жанны. Настолько категорично, что даже не показывает им единственного кровного родственника певицы – сына Платона.

По убеждению пользователей, семья Фриске поступила очень несправедливо, по отношению к тем – чьи жизни смогли быть спасены на собранные деньги для Жанны. Ведь только благодаря ее громкому имени – коллеги, поклонники и даже обычные люди смогли собрать такую неподъёмную для многих семей сумму.

Сведения предоставлены Instagram-группой GAVRILOVNAK.