Лобода, где ребенок?: Хейтеры озадачились пропажей Тильды

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Занятая карьерой мать: злопыхатели предполагают, что Лобода отдала малышку на воспитание ее отцу - солисту группы Rammstain Тиллю Линдеманну.

В своей социальной сети Instagram, исполнительница Светлана Лобода публикует фотографии только со своей старшей дочерью Евой, подписчики все чаще задаются вопросом, где же младшая дочь певицы.

О второй беременности звезда отечественного шоу-бизнеса скрывала до последнего. Однако настырные подписчики все же смогли разглядеть изменения в фигуре артистки за долго до того, как она сама официально подтвердила свою беременность. На седьмом месяце Светлана даже позволила сделать фоторепортерам фотографию, которые дали ответ на вопрос общественности.

Последующие два месяца певица решила провести в США на роскошной вилле, арендованной за 52 тысячи долларов. Свой переезд исполнительница связала с тем, что хочет родить своего малыша в квалифицированном медицинском центре, которое находится именно в Штатах.

Времени до рождения ребенка оставалось все меньше, а певица успевала посвящать его своему творчеству. Она записывала альбом и подготавливалась к сольной программе «Космическое шоу».

Украинская певица родила 24 мая. Имя девочки Лобода тщательно скрывала, а позже выяснилось, что ребенка назвали Тильдой.Светлана даже успела похвалится радостной новостью со своими подписчиками в социально сети Instagram, но раскрыть своего избранника, она не решилась.

Большая часть поклонников считает, что отцом ребенка может быть солист немецкой группы Rammestein – Тилль Линдеманн. Ранее говорили о их романе, ведь на некоторых снимках и видеозаписях исполнитель оказывает знаки внимания – обнимает, целует и держит за руки. Некоторые и вовсе думали, что поцелуй Макса Барских и Лободы привел их к тому, что у пары родилась Тильда.

Сейчас же Лобода и вовсе никак не комментирует жизнь своей младшей дочери, а с подписчиками делится только снимками Евы, которую она родила еще в 2011 году.

Многие хейтеры считают, что Лобода отдала Тильду на воспитание ее отцу, а сама спокойно занимается своей карьерой и гастролирует по всему миру.