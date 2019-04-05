«Булаткин без Instagram»: Крида выгнали из Black Star на своих условиях

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Егор Крид запросил больше денег у лейбла, но ему отказали. Однако, профиль Instagram останется у Black Star, как и имя исполнителя.

Споры об уходе Крида из лейбла продолжаются продолжительное время, все началось, когда артист «встал в позу» и не вышел на сцену в Дубае. Как сообщает источник Telegram-канал «Только никому» никаких переговоров у Егора Крида с Тимати сейчас нет. Дело в том, что контракт на самом деле закончился, после этого артист запросил больше денег, но ему отказали. Тем самым, можно подумать, что они просто выгнали Крида.

Официальных комментариев Егор не оставлял по этому поводу, лишь ответил на вопрос о том, ведет ли он переговоры сейчас с каким-нибудь менеджером и сказал, что нет. Но Крид мог и ответить про конкретный момент, чтобы не волновать толпы своих поклонников и фанатов.

По поводу условий Black Star для экс-участника, они следующие: Профиль Instagram остается у музыкального лейбла, как и псевдоним певца. И очень вряд ли, что Егор сможет петь свои песни, пользоваться сценическим псевдонимом и постить в свой Instagram что-либо без отчислений в лейбл на протяжении всего времени. Сейчас Егор Булаткин ведет переговоры про свою дальнейшую творческую деятельность с другим продюсером, это факт.

В итоге, международный музыкальный лейбл, который в данный момент больше уделяет времени не творчеству, а бургерам и китайским наушникам, оставил без Instagram Егора Булаткина и права на независимую деятельность.