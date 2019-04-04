НеОсторожная Собчак: Месть влюблённого Джигурды может настигнуть телеведущую

Вчера, 23:16

Взбешенный Никита готов в отместку унизить Ксению, за то, что та оскорбила «Богиню Волочкову».

Подлое поведение Ксении Собчак дома у Анастасии Волочковой взбудоражило не только поклонников, но и звёзд российского шоу-бизнеса. Напомним, 3 апреля вышел выпуск авторской передачи «Осторожно, Собчак!», в рамках которого телеведущая была явно неОсторожной: несколько раз открыто оскорбила балерину, а также рылась в её вещах за спиной самой Анастасии.

Первым, естественно, на такое унижение своей подруги отреагировал Никита Джигурда, сказав на своей официальной странице в Instagram, что «Ксюша носит и лоббирует цинизма колпак». Фанаты давно поговаривают, что между экспрессивным артистом и балериной закрутился роман, и такой бурной реакцией на передачу Джигурда только подтверждает сложившийся вокруг него образ влюблённого. Но если месть Никиты настигнет телеведущую, то он вполне может не только «прикрыть» её шоу, но и остановить её политический карьерный рост.