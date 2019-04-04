«Волосы с трупа налепила»: Темникову унизили из-за наращённой шевелюры

Вчера, 22:52

Непонятно откуда взявшиеся локоны певица не только приделала себе, но и советует то же самое делать фанатам.

Одна из экс-участниц группы SEREBRO Лена Темникова сегодня рассказала о том, что наращивает волосы даже сейчас, когда у нее ультра-короткое каре. «Это так здорово для нас, тех, кому природа не подарила своих роскошных волос толщиной с кулак. Сегодня «уплотнила» область чёлки», - пишет артистка. Однако не все поклонники певицы являются такими же большими поклонницами искусственно сделанной красоты, потому Темникову жестко раскритиковали и даже унизили из-за наращённой шевелюры.

Как видно, главной претензией комментатора стало то, что артистка хвастается тем, что «волосы с трупа налепила» себе на голову или же «волосы с хвоста осла». Конечно, сложно назвать данные претензии объективными, ведь после химической дезинфекции уже важно на чьей голове был тот или иной волос до наращивания. Но с другой стороны, странно и то, что Темникова, рекламируя наращивание как панацею для жидких волос, не предупреждает, что именно от наращивания локонов волосы могут стать еще более жидкими, вплоть до появления залысин. Все вполне логично, ведь к натуральным волосам крепится дополнительный груз, который постепенно вытягивает их с корнем, что и приводит к частичному облысению.