«Слизала» эксклюзивные губы: Дизайнерша Бузова обвинила Беллу Потёмкину в плагиате

Сегодня, 10:00

По словам Ольги, каждый бессовестно копирует ее дизайнерские принты.

Недавно Ольга Бузова написала своим подписчикам, что возмущена плагиатом другим дизайнером. Оказалось, что ее коллега, российский дизайнер Белла Потемкина создала футболки с принтом «Губы», который еще несколько лет назад запустила телезвезда. Дизайнерша Бузова крайне возмутилась тем, что везде ее копируют и не стесняются. Потемкина не ожидала такого «наезда» со стороны уже бывшей подруги и незамедлительно ответила на скандальную «сторис» на своей странице в социальной сети.

По словам Беллы, она создала совершенно другие футболки, другого покроя и с губами совершенно не такой формы. Тем более, тенденция печатать отпечаток губ на одежде пришла в моду еще много лет назад, и Бузова не является ее законодательницей. Обвиняя Потемкину в том, что она буквально «слизала» эксклюзивные бузовские губы, певица не подумала, что сама когда-то скопировала этот рисунок. Плагиат здесь не при чем, просто мода не стоит на месте, а постоянно сочетает в себя различные идеи.